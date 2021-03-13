В Японии неожиданно рано зацвела сакура

Новости Японии. В Японии началось цветение сакуры. Первые нежно-розовые цветы появились в префектуре Хиросима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Японии. В Японии началось цветение сакуры. Первые нежно-розовые цветы появились в префектуре Хиросима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обычно начало сезона цветения вишни объявляется, когда на одном из контрольных деревьев появится не менее пяти бутонов.
В этот раз в Хиросиме распустилось сразу шесть.
Кстати, цветение началось неожиданно рано как для этих регионов, так и для Японии в целом. Полностью в весенний наряд деревья облачатся примерно через 10 дней. Полюбоваться ими традиционно соберутся тысячи жителей.