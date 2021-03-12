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В Грузии продолжаются протесты против повышения цен на топливо. Стоимость горючего увеличивается каждый день

12 марта 2021 11:46
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Новости Грузии. В Грузии не утихают протесты против резкого повышения цен на топливо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Грузии продолжаются протесты против повышения цен на топливо. Стоимость горючего увеличивается каждый день-1

Очередная массовая акция автолюбителей и таксистов состоялась 11 марта в Кутаиси. Стоимость горючего в стране увеличивается с каждым днем. Требуя от властей взять ситуацию под контроль, протестующие собрались у Дворца спорта. После демонстранты на машинах перекрыли главную автомагистраль.

В Грузии продолжаются протесты против повышения цен на топливо. Стоимость горючего увеличивается каждый день-4

Подобные акции проходят в грузинских городах уже несколько недель. Если проблема не решится, очевидно, вырастет и стоимость проезда на общественном транспорте.

# Акции протеста # Фотофакт

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