В Грузии продолжаются протесты против повышения цен на топливо. Стоимость горючего увеличивается каждый день

Новости Грузии. В Грузии не утихают протесты против резкого повышения цен на топливо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередная массовая акция автолюбителей и таксистов состоялась 11 марта в Кутаиси. Стоимость горючего в стране увеличивается с каждым днем. Требуя от властей взять ситуацию под контроль, протестующие собрались у Дворца спорта. После демонстранты на машинах перекрыли главную автомагистраль.