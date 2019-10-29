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Во время стройки в Китае рухнула парковка

29 октября 2019 12:49
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Новости Китая. В Китае во время строительных работ обрушилась автостоянка. Погибли 8 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Во время стройки в Китае рухнула парковка-1

Инцидент произошёл в провинции Гуйчжоу, на юго-западе страны. В момент ЧП на стройплощадке находились 14 рабочих. Трое смогли спастись. Ещё троих из-под завалов извлекли спасатели.

Во время стройки в Китае рухнула парковка-4

Сотрудники экстренных служб разбирают конструкции, чтобы добраться до тел погибших. Пострадавшие доставлены в больницу. Причины происшествия пока не названы.

# ЧП # Фотофакт

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