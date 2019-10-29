Во время стройки в Китае рухнула парковка

Новости Китая. В Китае во время строительных работ обрушилась автостоянка. Погибли 8 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошёл в провинции Гуйчжоу, на юго-западе страны. В момент ЧП на стройплощадке находились 14 рабочих. Трое смогли спастись. Ещё троих из-под завалов извлекли спасатели.