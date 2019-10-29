Люди с огнестрельными ранениями попали в больницы после митингов в Чили

Новости Чили. Правозащитники опубликовали данные о пострадавших в ходе протестов в Чили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После 11 дней столкновений и беспорядков в больницах оказались 1132 человека. У половины из них огнестрельные ранения.

19 граждан, включая пятерых полицейских, погибли. Более 3 500 чилийцев задержаны правоохранителями за участие в демонстрациях. На фоне непрекращающихся акций президент страны сменил ключевых министров правительства, в том числе министра внутренних дел.