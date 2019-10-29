Туристам запретили делать селфи с животными в Коста-Рике

Новости мира. В Коста-Рике туристам запретят делать фото с дикими животными и птицами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кампанию «Остановите селфи с животными» запустило министерство охраны окружающей среды. По мнению главы ведомства, попытки сфотографировать представителей фауны могут спровоцировать стресс у животных и подвергнуть риску жизнь путешественников.