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Туристам запретили делать селфи с животными в Коста-Рике

29 октября 2019 08:53
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Новости мира. В Коста-Рике туристам запретят делать фото с дикими животными и птицами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Туристам запретили делать селфи с животными в Коста-Рике -1

Кампанию «Остановите селфи с животными» запустило министерство охраны окружающей среды. По мнению главы ведомства, попытки сфотографировать представителей фауны могут спровоцировать стресс у животных и подвергнуть риску жизнь путешественников.

Туристам запретили делать селфи с животными в Коста-Рике -4

Для желающих сфотографироваться с ленивцами, обезьянами и туканами, власти страны разместят чучела в аэропортах и других часто посещаемых местах.

Туристам запретили делать селфи с животными в Коста-Рике -7

# Дикие животные # Фотофакт

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