Туристам запретили делать селфи с животными в Коста-Рике

Новости мира. В Коста-Рике туристам запретят делать фото с дикими животными и птицами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. В Коста-Рике туристам запретят делать фото с дикими животными и птицами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кампанию «Остановите селфи с животными» запустило министерство охраны окружающей среды. По мнению главы ведомства, попытки сфотографировать представителей фауны могут спровоцировать стресс у животных и подвергнуть риску жизнь путешественников.
Для желающих сфотографироваться с ленивцами, обезьянами и туканами, власти страны разместят чучела в аэропортах и других часто посещаемых местах.