Британец погиб, застряв в дымовой трубе

Новости Великобритании. Мужчина, застрявший в дымовой трубе на северо-западе Великобритании, скончался, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне прохожие услышали крики, которые доносились от трубы бывшей хлопчатобумажной фабрики в городе Карлайл. К спасению мужчины были привлечены полиция, пожарные, береговая охрана, горные спасатели, дроны и вертолет.