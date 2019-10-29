Британец погиб, застряв в дымовой трубе

Новости Великобритании. Мужчина, застрявший в дымовой трубе на северо-западе Великобритании, скончался, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Мужчина, застрявший в дымовой трубе на северо-западе Великобритании, скончался, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне прохожие услышали крики, которые доносились от трубы бывшей хлопчатобумажной фабрики в городе Карлайл. К спасению мужчины были привлечены полиция, пожарные, береговая охрана, горные спасатели, дроны и вертолет.
15 часов спасатели пытались извлечь британца из ловушки, однако когда это удалось, мужчина был уже мёртв. Предположительно, причиной гибели стало переохлаждение.