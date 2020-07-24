Во время намаза христианские фрески закроют занавесом. Первое богослужение пройдёт в Айя-Софии

Так, например, видимые с первого этажа христианские фрески было решено закрыть с помощью электронного занавеса, который будет закрываться только на время намаза. А напольный орнамент накроют ковром. Напомним, 10 июля госсовет страны аннулировал решение от 1934 года о превращении Айя-Софии в музей. Сразу после этого президент Турции подписал указ о присвоении собору статуса мечети.