Во время намаза христианские фрески закроют занавесом. Первое богослужение пройдёт в Айя-Софии

Новости Турции. Первое после 86-летнего перерыва мусульманское богослужение пройдёт 24 июля в соборе Святой Софии в Стамбуле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично посетил храм, чтобы проконтролировать ход работ по преобразованию собора в мечеть.
Так, например, видимые с первого этажа христианские фрески было решено закрыть с помощью электронного занавеса, который будет закрываться только на время намаза. А напольный орнамент накроют ковром. Напомним, 10 июля госсовет страны аннулировал решение от 1934 года о превращении Айя-Софии в музей. Сразу после этого президент Турции подписал указ о присвоении собору статуса мечети.