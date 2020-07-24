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Во время намаза христианские фрески закроют занавесом. Первое богослужение пройдёт в Айя-Софии

24 июля 2020 10:05
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Новости Турции. Первое после 86-летнего перерыва мусульманское богослужение пройдёт 24 июля в соборе Святой Софии в Стамбуле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично посетил храм, чтобы проконтролировать ход работ по преобразованию собора в мечеть.

Во время намаза христианские фрески закроют занавесом. Первое богослужение пройдёт в Айя-Софии-1

Так, например, видимые с первого этажа христианские фрески было решено закрыть с помощью электронного занавеса, который будет закрываться только на время намаза. А напольный орнамент накроют ковром. Напомним, 10 июля госсовет страны аннулировал решение от 1934 года о превращении Айя-Софии в музей. Сразу после этого президент Турции подписал указ о присвоении собору статуса мечети. 

# Достопримечательности # Реджеп Тайип Эрдоган # Фотофакт

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