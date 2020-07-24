Сильнейшая засуха в Новосибирской области: фермеры терпят убытки, скоту может не хватить пищи

Новости России. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Новосибирской области из-за сильнейшей засухи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже 5 месяцев в регионе не было дождей, а малоснежная зима привела к тому, что многие водохранилища пересохли. Фермеры терпят колоссальные убытки. По предварительным подсчётам, прямые и косвенные потери могут составить около 10 миллиардов российских рублей.

Кроме того, хозяйствам может не хватить посевного материала на следующий год, а скоту пищи на зиму. Власти региона рассматривают меры поддержки производителей, которые должны быть введены осенью.