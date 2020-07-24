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Сильнейшая засуха в Новосибирской области: фермеры терпят убытки, скоту может не хватить пищи

24 июля 2020 09:34
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Новости России. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Новосибирской области из-за сильнейшей засухи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильнейшая засуха в Новосибирской области: фермеры терпят убытки, скоту может не хватить пищи-1

Уже 5 месяцев в регионе не было дождей, а малоснежная зима привела к тому, что многие водохранилища пересохли. Фермеры терпят колоссальные убытки.

По предварительным подсчётам, прямые и косвенные потери могут составить около 10 миллиардов российских рублей.

Сильнейшая засуха в Новосибирской области: фермеры терпят убытки, скоту может не хватить пищи-4

Кроме того, хозяйствам может не хватить посевного материала на следующий год, а скоту пищи на зиму. Власти региона рассматривают меры поддержки производителей, которые должны быть введены осенью.

Сильнейшая засуха в Новосибирской области: фермеры терпят убытки, скоту может не хватить пищи-7

С такими же проблемами столкнулось сельское хозяйство в других южных регионах России: от Ростова до Алтая.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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