Захват заложника в Полтаве: операция по задержанию подозреваемого продолжается

Новости Украины. Масштабная спецоперация развернулась в Украине. Десятки правоохранителей разыскивают мужчину, захватившего утром 23 июля в заложники полицейского в Полтаве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. Масштабная спецоперация развернулась в Украине. Десятки правоохранителей разыскивают мужчину, захватившего утром 23 июля в заложники полицейского в Полтаве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Местного жителя, который ранее был судим за кражи и сбыт наркотиков, пытались задержать по подозрению в угоне, однако тот оказал сопротивление и захватил одного из патрульных, угрожая взорвать гранату.
После переговоров он обменял полицейского на начальника уголовного розыска Полтавской области и уехал с ним на автомобиле. Спустя более двух часов езды по проселочным дорогам захватчик отпустил заложника, а сам, бросив машину, скрылся в лесу.
Мужчина требовал гарантировать ему освобождение от уголовной ответственности за последние деяния, однако власти не намерены выполнять это условие.
Операция по его задержанию продолжается.
Отметим, за последнее время это уже второй подобный случай в Украине. Два дня назад в Луцке террорист захватил автобус с 13 пассажирами и удерживал их больше 12 часов.
Террористу из Луцка грозит пожизненное заключение
К счастью, все закончилось благополучно. Сейчас злоумышленник под арестом.