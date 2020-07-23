Захват заложника в Полтаве: операция по задержанию подозреваемого продолжается

Новости Украины. Масштабная спецоперация развернулась в Украине. Десятки правоохранителей разыскивают мужчину, захватившего утром 23 июля в заложники полицейского в Полтаве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местного жителя, который ранее был судим за кражи и сбыт наркотиков, пытались задержать по подозрению в угоне, однако тот оказал сопротивление и захватил одного из патрульных, угрожая взорвать гранату.

После переговоров он обменял полицейского на начальника уголовного розыска Полтавской области и уехал с ним на автомобиле. Спустя более двух часов езды по проселочным дорогам захватчик отпустил заложника, а сам, бросив машину, скрылся в лесу.

Мужчина требовал гарантировать ему освобождение от уголовной ответственности за последние деяния, однако власти не намерены выполнять это условие.

Отметим, за последнее время это уже второй подобный случай в Украине. Два дня назад в Луцке террорист захватил автобус с 13 пассажирами и удерживал их больше 12 часов.

Террористу из Луцка грозит пожизненное заключение

К счастью, все закончилось благополучно. Сейчас злоумышленник под арестом.