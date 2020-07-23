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Захват заложника в Полтаве: операция по задержанию подозреваемого продолжается

23 июля 2020 17:37
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Новости Украины. Масштабная спецоперация развернулась в Украине. Десятки правоохранителей разыскивают мужчину, захватившего утром 23 июля в заложники полицейского в Полтаве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Захват заложника в Полтаве: операция по задержанию подозреваемого продолжается-1

Местного жителя, который ранее был судим за кражи и сбыт наркотиков, пытались задержать по подозрению в угоне, однако тот оказал сопротивление и захватил одного из патрульных, угрожая взорвать гранату.

Захват заложника в Полтаве: операция по задержанию подозреваемого продолжается-4

После переговоров он обменял полицейского на начальника уголовного розыска Полтавской области и уехал с ним на автомобиле. Спустя более двух часов езды по проселочным дорогам захватчик отпустил заложника, а сам, бросив машину, скрылся в лесу.

Захват заложника в Полтаве: операция по задержанию подозреваемого продолжается-7

Мужчина требовал гарантировать ему освобождение от уголовной ответственности за последние деяния, однако власти не намерены выполнять это условие.

Операция по его задержанию продолжается.

Захват заложника в Полтаве: операция по задержанию подозреваемого продолжается-10

Отметим, за последнее время это уже второй подобный случай в Украине. Два дня назад в Луцке террорист захватил автобус с 13 пассажирами и удерживал их больше 12 часов.

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К счастью, все закончилось благополучно. Сейчас злоумышленник под арестом.

# Захват заложников # Фотофакт

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