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Во время контрнаступления ВСУ лишились пятой части снаряжения НАТО – СМИ

28 июля 2023 06:55
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Новости Украины. Киев потерял почти пятую часть снаряжения НАТО при контрнаступлении. Об этом сообщает газета Financial Times, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время контрнаступления ВСУ лишились пятой части снаряжения НАТО – СМИ-1

По данным издания, ВСУ лишились многих американских боевых машин «Брэдли». Утрачена также значительная часть западного инженерного оборудования. Авторы статьи отмечают, что масштабы материальных потерь отчасти связаны с отсутствием опыта у военных, которые не готовы к серьезным операциям даже после обучения на Западе.

# Вооруженные силы # Новости Украины # Фотофакт

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