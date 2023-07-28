Во время контрнаступления ВСУ лишились пятой части снаряжения НАТО – СМИ

Новости Украины. Киев потерял почти пятую часть снаряжения НАТО при контрнаступлении. Об этом сообщает газета Financial Times, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным издания, ВСУ лишились многих американских боевых машин «Брэдли». Утрачена также значительная часть западного инженерного оборудования. Авторы статьи отмечают, что масштабы материальных потерь отчасти связаны с отсутствием опыта у военных, которые не готовы к серьезным операциям даже после обучения на Западе.