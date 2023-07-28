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Беспилотник ВСУ сбит в Подмосковье

28 июля 2023 06:24
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Система противовоздушной обороны ликвидировала украинский БПЛА в Московской области. О попытке атаки с украинской стороны проинформировало российское оборонное ведомство, пишет РИА Новости. 

Российской стороной беспилотный летательный аппарат ВСУ был уничтожен утром в пятницу, 28 июля. Киев предпринял попытку атаковать объекты на территории Подмосковья. 

О произошедшем информировал и глава российской столицы Сергей Собянин. Мэр сообщил, что разрушений на земле не произошло, жертв и пострадавших нет. 
 

# Международная политика # Сергей Собянин

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