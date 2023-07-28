Беспилотник ВСУ сбит в Подмосковье

Система противовоздушной обороны ликвидировала украинский БПЛА в Московской области. О попытке атаки с украинской стороны проинформировало российское оборонное ведомство, пишет РИА Новости.

Российской стороной беспилотный летательный аппарат ВСУ был уничтожен утром в пятницу, 28 июля. Киев предпринял попытку атаковать объекты на территории Подмосковья.

О произошедшем информировал и глава российской столицы Сергей Собянин. Мэр сообщил, что разрушений на земле не произошло, жертв и пострадавших нет.

