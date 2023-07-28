В Сирии не могут справиться с лесными пожарами

Новости Сирии. Сирия борется с лесными пожарами. Причиной возгораний стала жара. Из-за высоких температур сельская местность Латакии охвачена пламенем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Сирии. Сирия борется с лесными пожарами. Причиной возгораний стала жара. Из-за высоких температур сельская местность Латакии охвачена пламенем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пожарным пока не удается потушить огонь. И рассчитывать на помощь природы не приходится. Вот уже несколько недель в стране нет дождя. И осадков не предвидится, сообщают синоптики.