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В Сирии не могут справиться с лесными пожарами

28 июля 2023 06:07
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Новости Сирии. Сирия борется с лесными пожарами. Причиной возгораний стала жара. Из-за высоких температур сельская местность Латакии охвачена пламенем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сирии не могут справиться с лесными пожарами-1

Пожарным пока не удается потушить огонь. И рассчитывать на помощь природы не приходится. Вот уже несколько недель в стране нет дождя. И осадков не предвидится, сообщают синоптики.

# Пожар # Новости Сирии # Фотофакт

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