Пехота Вооруженных сил Украины при попытке наступательных действий подорвалась на Угледарском направлении ДНР на минах, которые были установлены украинскими силами. Об этом проинформировал российский военный стрелкового батальона имени Дмитрия Донского, приводит его слова РИА Новости.

События произошли несколько дней назад при очередной попытке украинской стороны прорвать оборону, уточнил боец РФ. До российских позиций группа пехоты ВСУ в сопровождении трех единиц тяжелой техники не приблизилась: военные подорвались на своих же минах. Военный отметил, что украинские войска не прекращают попытки наступления, но не добиваются успеха.