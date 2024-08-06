Во время церемонии в Хиросиме политики Японии не упомянули об ответственности США за ядерную атаку

Японские власти как истинные американские сателлиты продолжают продвигать в массы идею дружбы с Вашингтоном, забывая об ужасах прошлого. Во время церемонии мира в честь 79-й годовщины ядерной бомбардировки Хиросимы премьер-министр Фумио Кисида в своей речи не сказал об ответственности США за сотни тысяч погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В свою очередь, глава кабмина предпочел обвинить Россию в ядерной угрозе из-за конфликта на Украине. К подобной тактике прибегнули и глава города, и губернатор префектуры, обвинив Москву в эскалации конфликта и росте ядерной угрозы.