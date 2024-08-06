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Во время церемонии в Хиросиме политики Японии не упомянули об ответственности США за ядерную атаку

06 августа 2024 18:32
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Японские власти как истинные американские сателлиты продолжают продвигать в массы идею дружбы с Вашингтоном, забывая об ужасах прошлого. Во время церемонии мира в честь 79-й годовщины ядерной бомбардировки Хиросимы премьер-министр Фумио Кисида в своей речи не сказал об ответственности США за сотни тысяч погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время церемонии в Хиросиме политики Японии не упомянули об ответственности США за ядерную атаку-1

В свою очередь, глава кабмина предпочел обвинить Россию в ядерной угрозе из-за конфликта на Украине. К подобной тактике прибегнули и глава города, и губернатор префектуры, обвинив Москву в эскалации конфликта и росте ядерной угрозы.

Во время церемонии в Хиросиме политики Японии не упомянули об ответственности США за ядерную атаку-4

Фумио Кисида, премьер-министр Японии:
Условия ядерного разоружения стали еще более сложными из-за угроз со стороны России. Но мы не можем остановить шаги к миру, свободному от ядерного оружия, даже если предстоящий путь будет очень трудным.

# Международная политика # Фумио Кисида # Новости Японии

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