Губернатор Миннесоты Тим Уолз станет кандидатом в вице-президенты от демократов

Теперь итоги опроса должны быть утверждены секретарем общенационального съезда партии, который состоится через две недели в Чикаго. Но Харрис решила не ждать так долго и раскрыла свои карты. Американские СМИ со ссылкой на демократов объявили ее заместителя. Кандидатом в вице-президенты станет губернатор Миннесоты Тим Уолз. По их данным, Харрис провела в беседах с потенциальными соратниками по кампании все выходные, выбирая из шести претендентов. Эксперты предполагают, что Уолз поможет ей перетянуть на свою сторону консервативный сельский электорат, который он представлял в конгрессе целых 12 лет до руководства штатом.