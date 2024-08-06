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Губернатор Миннесоты Тим Уолз станет кандидатом в вице-президенты от демократов

06 августа 2024 17:38
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Камала Харрис станет кандидатом на выборах президента Соединенных Штатов от демократов. По результатам внутрипартийного онлайн-голосования, соратница Байдена заручилась поддержкой 99 % делегатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Губернатор Миннесоты Тим Уолз станет кандидатом в вице-президенты от демократов-1

Теперь итоги опроса должны быть утверждены секретарем общенационального съезда партии, который состоится через две недели в Чикаго. Но Харрис решила не ждать так долго и раскрыла свои карты. Американские СМИ со ссылкой на демократов объявили ее заместителя. Кандидатом в вице-президенты станет губернатор Миннесоты Тим Уолз. По их данным, Харрис провела в беседах с потенциальными соратниками по кампании все выходные, выбирая из шести претендентов. Эксперты предполагают, что Уолз поможет ей перетянуть на свою сторону консервативный сельский электорат, который он представлял в конгрессе целых 12 лет до руководства штатом.

# Выборы в США # Новости США

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