Полицейские Бангладеш объявили забастовку на фоне политического кризиса
И к событиям за рубежом. Несмотря на отставку правительства и роспуск парламента в Бангладеш, криминогенная обстановка там не улучшается. Из-за массовых беспорядков по всей стране и агрессии со стороны протестующих, полицейская ассоциация объявила забастовку правоохранительных органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Она продлится до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность каждого силовика. По официальным данным, за все время протестов убиты несколько правоохранителей. Сегодня с дорог столицы исчезли представители дорожной полиции. Вместо них пост заняли студенческие формирования.
Напомним, в результате массовых антиправительственных выступлений премьер-министр Бангладеш подала в отставку, отправилась в Индию и запросила убежище у Лондона. Из-за сложившейся ситуации президент распустил парламент для формирования нового кабмина. До создания правительства страной будут управлять военные.