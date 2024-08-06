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Полицейские Бангладеш объявили забастовку на фоне политического кризиса

06 августа 2024 18:28
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И к событиям за рубежом. Несмотря на отставку правительства и роспуск парламента в Бангладеш, криминогенная обстановка там не улучшается. Из-за массовых беспорядков по всей стране и агрессии со стороны протестующих, полицейская ассоциация объявила забастовку правоохранительных органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полицейские Бангладеш объявили забастовку на фоне политического кризиса-1

Она продлится до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность каждого силовика. По официальным данным, за все время протестов убиты несколько правоохранителей. Сегодня с дорог столицы исчезли представители дорожной полиции. Вместо них пост заняли студенческие формирования.

Полицейские Бангладеш объявили забастовку на фоне политического кризиса-4

Напомним, в результате массовых антиправительственных выступлений премьер-министр Бангладеш подала в отставку, отправилась в Индию и запросила убежище у Лондона. Из-за сложившейся ситуации президент распустил парламент для формирования нового кабмина. До создания правительства страной будут управлять военные.

# Международная политика

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