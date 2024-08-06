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Президент Грузии рассматривает помилование Саакашвили

06 августа 2024 14:24
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Грузинский лидер Саломе Зурабишвили рассматривает план помилования Михаила Саакашвили, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Об этом пишет ТАСС.

Эта страна сохранила свой пост благодаря поддержке Саакашвили и партии «Национальное движение». Партия голосовала против ее процедуры импичмента в октябре 2023 года.

Гражданин Украины Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. В отношении него было возбуждено четыре уголовных дела, по двум из которых его заочно осудили на три и шесть лет лишения свободы.

В октябре 2021 года он тайно прибыл в Грузию, его задержали и предъявили обвинение в нелегальном переходе границы. В мае 2022 года в связи с ослаблением здоровья он был помещен в клинику «Вивамед», где находится до сих пор.

# Международная политика

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