Во Вьетнаме прощаются с Чан Дай Куангом

Новости Вьетнама. Он умер в 61 год после продолжительной болезни. Церемония проходит в траурном зале Министерства национальной обороны в Ханое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь собрались партийные и государственные руководители Социалистической Республики, представители дипкорпуса, международных организаций. Белорусскую делегацию на церемонии прощания возглавляет председатель Совета Республики Михаил Мясникович.