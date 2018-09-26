Во Вьетнаме прощаются с Чан Дай Куангом

Новости Вьетнама. Он умер в 61 год после продолжительной болезни. Церемония проходит в траурном зале Министерства национальной обороны в Ханое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Вьетнама. Он умер в 61 год после продолжительной болезни. Церемония проходит в траурном зале Министерства национальной обороны в Ханое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь собрались партийные и государственные руководители Социалистической Республики, представители дипкорпуса, международных организаций. Белорусскую делегацию на церемонии прощания возглавляет председатель Совета Республики Михаил Мясникович.
Поминальные мероприятия одновременно проходят и на малой родине президента - в городе Хошимин. Там же 27 сентября состоятся похороны. В связи со смертью главы государства во Вьетнаме объявлен общенациональный траур.