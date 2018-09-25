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Комик Чарли Чаплин выступает в Афганистане: как артист поднимает настроение местным жителям

25 сентября 2018 14:25
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Новости Афганистана. Комик Чарли Чаплин посреди разрухи и невзгод Афганистана. Такую картину можно увидеть в разных уголках Кабула, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комик Чарли Чаплин выступает в Афганистане: как артист поднимает настроение местным жителям-1

В роли всемирно известного артиста выступает местный житель Карим Асир. Перевоплощение полное – фирменная походка, макияж и шляпа-котелок. По словам молодого человека, он не раз становился свидетелем нападений радикалов, видел взрывы и знает, как тяжело приходится соотечественникам. Поэтому своими выступлениями уличный артист старается подарить жителям Кабула немного радости. Его приглашают выступать в парки, на благотворительные концерты и в детские дома.

Комик Чарли Чаплин выступает в Афганистане: как артист поднимает настроение местным жителям-4

Комик Чарли Чаплин выступает в Афганистане: как артист поднимает настроение местным жителям-6

# Театр # Фотофакт

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