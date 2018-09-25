Комик Чарли Чаплин выступает в Афганистане: как артист поднимает настроение местным жителям

Новости Афганистана. Комик Чарли Чаплин посреди разрухи и невзгод Афганистана. Такую картину можно увидеть в разных уголках Кабула, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В роли всемирно известного артиста выступает местный житель Карим Асир. Перевоплощение полное – фирменная походка, макияж и шляпа-котелок. По словам молодого человека, он не раз становился свидетелем нападений радикалов, видел взрывы и знает, как тяжело приходится соотечественникам. Поэтому своими выступлениями уличный артист старается подарить жителям Кабула немного радости. Его приглашают выступать в парки, на благотворительные концерты и в детские дома.