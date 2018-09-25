Дональд Трамп опоздал на 73-ю сессию Генассамблеи ООН

Новости США. Главные мировые новости приходят из США. В Нью-Йорке продолжается 73-я Генассамблея ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

25 сентября день общеполитической дискуссии. Четверть часа отведено для каждой страны и её программных заявлений. На Манхеттене собрались президенты, главы правительств и министры иностранных дел почти 200 государств. Интересы Беларуси представляет глава МИД Владимир Макей. Примечательно, что одно из самых ожидаемых выступлений – Президента США – прошло с большим опозданием. Дональд Трамп опоздал на дискуссию. А вот начало его речи зал встретил смехом.