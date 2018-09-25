Праздник Луны и урожая красочно и масштабно отмечают в Китае: фотофакт

Новости Китая. Праздник Луны и урожая отмечают в Китае. Он приходится на середину осени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официальные выходные в КНР длятся три дня. Их хватает, чтобы следовать всем существующим традициям. Угощаться особыми сладкими пирожками, читать стихи при свете луны, которая в этот день считается самой круглой и яркой.

Есть чем заняться и влюбленным. Они обращаются к высшим силам, чтобы боги их соединили вместе. Вечером в парках зажигаются тысячи маленьких цветных фонариков.