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Праздник Луны и урожая красочно и масштабно отмечают в Китае: фотофакт

25 сентября 2018 14:28
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Новости Китая. Праздник Луны и урожая отмечают в Китае. Он приходится на середину осени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник Луны и урожая красочно и масштабно отмечают в Китае: фотофакт-1

Официальные выходные в КНР длятся три дня. Их хватает, чтобы следовать всем существующим традициям. Угощаться особыми сладкими пирожками, читать стихи при свете луны, которая в этот день считается самой круглой и яркой.

Есть чем заняться и влюбленным. Они обращаются к высшим силам, чтобы боги их соединили вместе. Вечером в парках зажигаются тысячи маленьких цветных фонариков.

# Фестиваль # Фотофакт

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