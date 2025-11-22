Мирный план для Украины обсудят 23 ноября в Женеве

Тем временем за кулисами, европейцы использовали площадку саммита для координации позиций по американскому мирному плану для Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В совместном заявлении страны Евросоюза, Канада и Япония потребовали доработки документа. По итогам этой встречи, на 24 ноября назначен экстренный саммит ЕС по Украине.