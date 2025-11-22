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Мирный план для Украины обсудят 23 ноября в Женеве

22 ноября 2025 17:05
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Тем временем за кулисами, европейцы использовали площадку саммита для координации позиций по американскому мирному плану для Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В совместном заявлении страны Евросоюза, Канада и Япония потребовали доработки документа. По итогам этой встречи, на 24 ноября назначен экстренный саммит ЕС по Украине.

Мирный план для Украины обсудят 23 ноября в Женеве-2

А уже завтра, 23 ноября, как сообщают СМИ, мирный план Вашингтона будут обсуждать на встрече представителей ведущих стран ЕС и Украины с коллегами из США в Женеве. Эксперты не исключают, что в Швейцарии скептики плана предпримут попытку переписать документ. Вашингтон, однако, требует от украинской стороны конкретного ответа уже к четвергу. На этом фоне штаты меняют конфигурацию переговорной команды.

Мирный план для Украины обсудят 23 ноября в Женеве-4

Спецпредставителя по Украине Кита Келлога сменит министр сухопутных войск Дэниел Дрисколл. Днем ранее он провел переговоры с Зеленским в Киеве, где решительно заявил, что пора покончить с конфликтом. Напомним, мирный план Вашингтона включает 28 пунктов, среди которых уступка Киевом территорий, сокращение численности ВСУ вдвое, а также запрет на вступление Украины в НАТО. По мнению Брюсселя эти условия слишком жесткие.

# Украина # Международная политика

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