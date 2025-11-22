Проблема, которую невозможно скрыть – как нехватка медперсонала влияет на демографию Европы

Нехватка медицинского персонала в странах Европы стала проблемой, которую скрыть невозможно. Недовольные граждане часто выходят на улицы с призывами обратить внимание властей на этот вопрос. Правда, крик о помощи чаще всего остается проигнорированным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А в некоторых странах ситуация настолько обострилась, что найти место, где можно услышать первый крик младенца, стало все сложнее. Например, в Португалии в 2024 году 10 родильных домов были закрыты или работали с ограничениями. К чему это привело? За 9 месяцев 2025-го таинство рождения в этой стране проходило, где придется. На дорогах и дома на свет появились полторы сотни детей. И это в XXI веке. После таких новостей фраза «рожать в поле» уже и не кажется атавизмом. По этому поводу высказалась министр здравоохранения Португалии. Выступая в парламенте, Ана Паула Мартинес отметила: «Для этих семей, этих детей и этих матерей не было смертельных исходов. Именно потому, что, несмотря на все и вся, помощь приходит вовремя. Роды происходят в машине скорой помощи с врачом и медсестрой». О тех случаях, когда помощь приходит от других экстренных служб – не медиков, а пожарных, политик не упомянула.

Низкие зарплаты и плохие условия труда не добавляют привлекательности профессии врача. Получается, что заботиться о тех, у кого, казалось бы, впереди должна быть вся жизнь, некому. За 2024 год уровень младенческой смертности увеличился в восьми странах ЕС. В Румынии этот показатель оказался самым высоким и превысил 6 смертей на 1000 новорожденных. Далее следует Франция – там до года не доживает один ребенок из 250. Такие данные выглядят пугающе, ведь цифра увеличилась вдвое с 2023-го. А еще четверть века назад по показателю низкой детской смертности Франция была лучшей в мире. Получается, что развитие медицины и технологий не способствуют улучшению ситуации. Далее следует Германия с показателем, превышающим три случая на 1000 малышей. Теперь посмотрим, какая ситуация у нас. В 2024 году уровень младенческой смертности в Беларуси составил 2,9 случая на тысячу новорожденных. Это один из самых низких мировых показателей.

Такую позитивную тенденцию нам удается сохранять на протяжении многих лет. Поддержка материнства и детства закреплена в стране на законодательном уровне.