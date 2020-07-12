Во Вьетнаме автобус упал в ущелье. Погибли пять человек

Новости Вьетнама. Во Вьетнаме пассажирский автобус упал в ущелье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Вьетнама. Во Вьетнаме пассажирский автобус упал в ущелье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пять человек погибли, в том числе семилетняя девочка. Еще 35 получили ранения. Все пострадавшие доставлены в больницы, большинство из них находятся в стабильном состоянии.
По сообщению местных властей, участок дороги, по которому ехал автобус, еще строится и не был открыт для движения междугородних автобусов.