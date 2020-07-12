В Польше проходит решающий тур выборов президента

Новости Польши. В Польше 12 июля проходит второй, решающий тур президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За пост борются действующий глава государства Анджей Дуда и кандидат от оппозиции – мэр Варшавы Рафал Тшасковский. По результатам первого тура Дуда получил 43,5 % голосов. Его конкурент получил поддержку 30,5 % избирателей.

Из-за пандемии коронавируса голосование проводится по смешанному принципу – на избирательных участках и по почте. Предварительные итоги – на основе экзитполов – будут оглашены сразу после закрытия участков в 22:00 по минскому времени.