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В Польше проходит решающий тур выборов президента

12 июля 2020 12:18
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Новости Польши. В Польше 12 июля проходит второй, решающий тур президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше проходит решающий тур выборов президента-1

В Польше проходит решающий тур выборов президента-3

За пост борются действующий глава государства Анджей Дуда и кандидат от оппозиции – мэр Варшавы Рафал Тшасковский. По результатам первого тура Дуда получил 43,5 % голосов. Его конкурент получил поддержку 30,5 % избирателей.

В Польше проходит решающий тур выборов президента-6

Из-за пандемии коронавируса голосование проводится по смешанному принципу – на избирательных участках и по почте. Предварительные итоги – на основе экзитполов – будут оглашены сразу после закрытия участков в 22:00 по минскому времени.

# Выборы в Польше # Рафал Тшасковский # Фотофакт

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