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Джо Байдену могут объявить импичмент

26 июля 2023 08:53
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Новости США. Палата представителей американского Конгресса готовится вынести импичмент Джо Байдену. Поводом стала вовлеченность его семьи в коррупционные схемы за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Джо Байдену могут объявить импичмент-1

Об этом заявил Кевин Маккарти в эфире местного телеканала. Говоря о президенте США, спикер Палаты представителей отметил, что тот вооружает правительство в собственных интересах и лишает Конгресс возможности контроля. Ранее появились доказательства того, что члены семьи Байдена получали миллионы долларов из-за границы через сеть компаний. По словам Маккарти, депутаты доведут дело до конца, а именно до расследования об импичменте действующему президенту.

# Международная политика # Джо Байден # Кевин Маккарти # Новости США # Фотофакт

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