Джо Байдену могут объявить импичмент

Об этом заявил Кевин Маккарти в эфире местного телеканала. Говоря о президенте США, спикер Палаты представителей отметил, что тот вооружает правительство в собственных интересах и лишает Конгресс возможности контроля. Ранее появились доказательства того, что члены семьи Байдена получали миллионы долларов из-за границы через сеть компаний. По словам Маккарти, депутаты доведут дело до конца, а именно до расследования об импичменте действующему президенту.