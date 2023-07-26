Джо Байдену могут объявить импичмент

Новости США. Палата представителей американского Конгресса готовится вынести импичмент Джо Байдену. Поводом стала вовлеченность его семьи в коррупционные схемы за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Палата представителей американского Конгресса готовится вынести импичмент Джо Байдену. Поводом стала вовлеченность его семьи в коррупционные схемы за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом заявил Кевин Маккарти в эфире местного телеканала. Говоря о президенте США, спикер Палаты представителей отметил, что тот вооружает правительство в собственных интересах и лишает Конгресс возможности контроля. Ранее появились доказательства того, что члены семьи Байдена получали миллионы долларов из-за границы через сеть компаний. По словам Маккарти, депутаты доведут дело до конца, а именно до расследования об импичменте действующему президенту.