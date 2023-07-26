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Швейцарцам приходится подрабатывать, чтобы оплачивать счета

26 июля 2023 09:16
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Новости Швейцарии. Не желание, а необходимость. Жители Швейцарии берутся за вторую работу, чтобы оплачивать свои счета, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Швейцарцам приходится подрабатывать, чтобы оплачивать счета-1

Профсоюзы сообщают, что покупательная способность большинства сотрудников снизилась до тревожного уровня. А потому неудивительно, что работа по совместительству в Швейцарии не редкость. В очередной раз тенденцию подтвердили результаты проведенного социсследования. 23 % опрошенных имеют более одной работы по итогам апреля этого года. В 2021, по данным местного статуправления, этот показатель составлял всего 8 %.

# Экономический кризис # Новости Швейцарии # Фотофакт

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