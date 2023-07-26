Балицкий: ВС Украины пытаются прорвать оборону в Запорожской области

Обстановка на линии соприкосновения в Запорожской области напряжена. ВСУ пытаются прорвать оборону. Об этом заявил врио главы региона Евгений Балицкий, пишет РИА Новости.

По его словам, особенно напряженная обстановка наблюдается в районе Работино, Новоданиловки, Новопокровки. Украинские войска предпринимают попытки прорвать оборону, но российская сторона дает отпор. Балицкий сообщает о серьезных потерях со стороны ВСУ.

Он также проинформировал, что за прошедшие сутки украинские войска тридцать шесть раз попытались обстрелять Запорожскую область. Удары наносились в направлении Полог, Токмака, Василевки.