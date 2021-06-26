Во Львове из-за непогоды затоплены первые этажи домов и оборваны линии электропередачи

Сильный ураган обрушился на Восточный Лондон. В соцсетях публикуют кадры с поваленными деревьями и садовыми оградами, а также автомобилями, застрявшими на подтопленных улицах.

А в украинском Львове сильный шторм за час превратил улицы города в реки. Из-за урагана прекратил работу общественный транспорт, оказались затоплены первые этажи десятков домов. Ветер оборвал линии электропередачи и повалил деревья, многие из которых упали прямо на машины. О пострадавших не сообщается.