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Во Львове из-за непогоды затоплены первые этажи домов и оборваны линии электропередачи

26 июня 2021 13:44
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Непогода накрыла ряд стран европейской части, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Львове из-за непогоды затоплены первые этажи домов и оборваны линии электропередачи-1

Сильный ураган обрушился на Восточный Лондон. В соцсетях публикуют кадры с поваленными деревьями и садовыми оградами, а также автомобилями, застрявшими на подтопленных улицах.

Во Львове из-за непогоды затоплены первые этажи домов и оборваны линии электропередачи-4

А в украинском Львове сильный шторм за час превратил улицы города в реки. Из-за урагана прекратил работу общественный транспорт, оказались затоплены первые этажи десятков домов. Ветер оборвал линии электропередачи и повалил деревья, многие из которых упали прямо на машины. О пострадавших не сообщается.

# Погода # Фотофакт

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