В немецком Вюрцбурге неизвестный напал с ножом на людей, есть жертвы

Новости Германии В центре города Вюрцбург неизвестный с ножом напал на людей. Погибли три человека, шестеро пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прибывшие полицейские открыли огонь по нападавшему. Злоумышленник был ранен в ногу. В связи с инцидентом оцеплена одна из площадей города. Правоохранители говорят, что угрозы для населения нет. О возможной связи инцидента с терроризмом не сообщается.