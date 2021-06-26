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В немецком Вюрцбурге неизвестный напал с ножом на людей, есть жертвы

26 июня 2021 12:59
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Новости Германии В центре города Вюрцбург неизвестный с ножом напал на людей. Погибли три человека, шестеро пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В немецком Вюрцбурге неизвестный напал с ножом на людей, есть жертвы-1

Прибывшие полицейские открыли огонь по нападавшему. Злоумышленник был ранен в ногу. В связи с инцидентом оцеплена одна из площадей города. Правоохранители говорят, что угрозы для населения нет. О возможной связи инцидента с терроризмом не сообщается.

# Нападение # Фотофакт

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