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В Колумбии обстреляли вертолёт президента страны

26 июня 2021 12:58
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Новости Колумбии. В Колумбии обстреляли вертолет, на борту которого находился президент страны. Воздушное судно совершало пролет над восточными регионами, когда в его корпус попало шесть пуль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Колумбии обстреляли вертолёт президента страны-1

Кроме главы государства там находились министр обороны и глава МВД. В настоящее время ведется расследование. После инцидента президент Колумбии заявил, что это было трусливое нападение и власти продолжат борьбу со всеми преступными группировками, которые действуют на территории страны.

# Стрельба # Иван Дуке # Диего Молано # Даниэль Паласиос # Фотофакт

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