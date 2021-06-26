В Колумбии обстреляли вертолёт президента страны

Новости Колумбии. В Колумбии обстреляли вертолет, на борту которого находился президент страны. Воздушное судно совершало пролет над восточными регионами, когда в его корпус попало шесть пуль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме главы государства там находились министр обороны и глава МВД. В настоящее время ведется расследование. После инцидента президент Колумбии заявил, что это было трусливое нападение и власти продолжат борьбу со всеми преступными группировками, которые действуют на территории страны.