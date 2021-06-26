В Москве с 28 июня на удалённый режим работы переведут 30% сотрудников

Очередная волна пандемии COVID-19 накрывает мир. Сложная эпидситуация в России. Санкт-Петербург второй раз за неделю побил рекорд по числу смертей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом в России зафиксирован максимальный с января суточный прирост новых случаев – более 21 тысячи. В Москве с понедельника, 28 июня, вводятся новые ограничения: на удаленный режим работы переведут 30 % сотрудников. Кроме того, посещать кафе, рестораны, а также другие общественные места смогут только вакцинированные, переболевшие коронавирусом за последние полгода или те, у кого есть ПЦР-тест.