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Во имя экономики. Какие страны смягчают карантин?

03 мая 2020 20:14
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Новости мира. Карантин из-за коронавируса может лишить работы половину трудоспособного населения Земли, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Международная организация труда называет цифру в 1,6 миллиарда человек. По большей части речь идет о тех, кто работает в теневых секторах экономики, которые сегодня никак не защищены. На данный момент в мире проблемы с работой начались почти у полумиллиарда предприятий самого разного калибра. А потому во многих странах понимают, что «сидеть больше некуда», и начинают потихоньку выходить из затяжной экономической паузы.

Яна Шипко следит за процессом.

Во имя экономики. Какие страны смягчают карантин?-1

Спад экономики беспрецедентный и в масштабах всего Евросоюза. По данным Евростат, ВВП еврозоны за первый квартал сократился на 3,8 %. Уже ясно: кризис сильнейший за всю историю ЕС. Вопрос только в конечной цене карантинных мер.

Пандемия людей загнала в изоляцию, а экономику – в рецессию. Массовые акции протеста прокатились по Германии

Во имя экономики. Какие страны смягчают карантин?-4

Кристин Лагард, председатель Европейского центрального банка:
Согласно сценарию роста, разработанному сотрудниками Европейского центрального банка, ВВП еврозоны может сократиться от 5 до 12 % в этом году.

Во имя экономики. Какие страны смягчают карантин?-7

Ослабление динамики роста заболевших или (скорее даже, больше) всё более мрачные перспективы экономического ущерба заставляют Старый Свет потихоньку возвращаться к нормальной жизни. Одна за одной европейские страны анонсируют поэтапное снятие карантинных мер.

Во имя экономики. Какие страны смягчают карантин?-10

В Австрии с середины мая заработают рестораны и бары, а к концу месяца и крупные торговые центры и спортзалы. Жителям Испании после семи недель карантина разрешили прогулки и занятия спортом на открытом воздухе. Во Франции с 11 мая отменяются спецпропуски, свободно можно будет передвигаться до 100 километров от дома, откроются магазины и рынки.

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В Швейцарии уже можно сходить в парикмахерскую или к стоматологу. И даже в наиболее пострадавшей Италии с понедельника начнут работать фабрики и строительные площадки. Но дальше всех пошла Чехия, там открыли границы. Правда, пока только для деловых поездок и только для граждан ЕС.

С 11 мая частично возобновят работу и польские визовые центры в Беларуси.

Во имя экономики. Какие страны смягчают карантин?-13

Эти кадры с акциями протеста против карантина уже видел весь мир. В четверг сенаторы палаты представителей Мичигана не смогли продлить срок действия санитарных ограничений.

Во имя экономики. Какие страны смягчают карантин?-16

Отложить заседание законодатели вынуждены были под напором вооруженных протестующих, которые штурмовали здание Капитолия. Солидарность с Мичиганом в своем Twitter выразил и сам Трамп.

Во имя экономики. Какие страны смягчают карантин?-19

Коронавирус сорвал этот туристический сезон. Тем не менее Греция, для которой это основной источник дохода, объявила об открытии границ 1 июля для туристов. Всемирная туристическая организация прогнозирует снижение количества туристов по всему миру на треть.

Во имя экономики. Какие страны смягчают карантин?-22

Путешествовать по своей стране тоже выход, доказывают китайцы. Китай на майские праздники переживает бум внутреннего туризма. Только 1 мая поток отдыхающих превысил 23 миллиона человек. 70 % достопримечательностей уже открыты (конечно, с соблюдением масочного режима и мер безопасности).

# Коронавирус # Яна Шипко # Кристин Лагард # Фотофакт

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