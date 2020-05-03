Во имя экономики. Какие страны смягчают карантин?
Новости мира. Карантин из-за коронавируса может лишить работы половину трудоспособного населения Земли, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Международная организация труда называет цифру в 1,6 миллиарда человек. По большей части речь идет о тех, кто работает в теневых секторах экономики, которые сегодня никак не защищены. На данный момент в мире проблемы с работой начались почти у полумиллиарда предприятий самого разного калибра. А потому во многих странах понимают, что «сидеть больше некуда», и начинают потихоньку выходить из затяжной экономической паузы.
Яна Шипко следит за процессом.
Спад экономики беспрецедентный и в масштабах всего Евросоюза. По данным Евростат, ВВП еврозоны за первый квартал сократился на 3,8 %. Уже ясно: кризис сильнейший за всю историю ЕС. Вопрос только в конечной цене карантинных мер.
Пандемия людей загнала в изоляцию, а экономику – в рецессию. Массовые акции протеста прокатились по Германии
Кристин Лагард, председатель Европейского центрального банка:
Согласно сценарию роста, разработанному сотрудниками Европейского центрального банка, ВВП еврозоны может сократиться от 5 до 12 % в этом году.
Ослабление динамики роста заболевших или (скорее даже, больше) всё более мрачные перспективы экономического ущерба заставляют Старый Свет потихоньку возвращаться к нормальной жизни. Одна за одной европейские страны анонсируют поэтапное снятие карантинных мер.
В Австрии с середины мая заработают рестораны и бары, а к концу месяца и крупные торговые центры и спортзалы. Жителям Испании после семи недель карантина разрешили прогулки и занятия спортом на открытом воздухе. Во Франции с 11 мая отменяются спецпропуски, свободно можно будет передвигаться до 100 километров от дома, откроются магазины и рынки.
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Креатив во время карантина. Американец открыл ресторан для белок
В Швейцарии уже можно сходить в парикмахерскую или к стоматологу. И даже в наиболее пострадавшей Италии с понедельника начнут работать фабрики и строительные площадки. Но дальше всех пошла Чехия, там открыли границы. Правда, пока только для деловых поездок и только для граждан ЕС.
С 11 мая частично возобновят работу и польские визовые центры в Беларуси.
Эти кадры с акциями протеста против карантина уже видел весь мир. В четверг сенаторы палаты представителей Мичигана не смогли продлить срок действия санитарных ограничений.
Отложить заседание законодатели вынуждены были под напором вооруженных протестующих, которые штурмовали здание Капитолия. Солидарность с Мичиганом в своем Twitter выразил и сам Трамп.
Коронавирус сорвал этот туристический сезон. Тем не менее Греция, для которой это основной источник дохода, объявила об открытии границ 1 июля для туристов. Всемирная туристическая организация прогнозирует снижение количества туристов по всему миру на треть.
Путешествовать по своей стране тоже выход, доказывают китайцы. Китай на майские праздники переживает бум внутреннего туризма. Только 1 мая поток отдыхающих превысил 23 миллиона человек. 70 % достопримечательностей уже открыты (конечно, с соблюдением масочного режима и мер безопасности).