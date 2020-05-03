Во имя экономики. Какие страны смягчают карантин?

Международная организация труда называет цифру в 1,6 миллиарда человек. По большей части речь идет о тех, кто работает в теневых секторах экономики, которые сегодня никак не защищены. На данный момент в мире проблемы с работой начались почти у полумиллиарда предприятий самого разного калибра. А потому во многих странах понимают, что «сидеть больше некуда», и начинают потихоньку выходить из затяжной экономической паузы.

Спад экономики беспрецедентный и в масштабах всего Евросоюза. По данным Евростат, ВВП еврозоны за первый квартал сократился на 3,8 %. Уже ясно: кризис сильнейший за всю историю ЕС. Вопрос только в конечной цене карантинных мер.

К ристин Л агард, председатель Европейского центрального банка: Согласно сценарию роста, разработанному сотрудниками Европейского центрального банка, ВВП еврозоны может сократиться от 5 до 12 % в этом году.

Ослабление динамики роста заболевших или (скорее даже, больше) всё более мрачные перспективы экономического ущерба заставляют Старый Свет потихоньку возвращаться к нормальной жизни. Одна за одной европейские страны анонсируют поэтапное снятие карантинных мер.

В Австрии с середины мая заработают рестораны и бары, а к концу месяца и крупные торговые центры и спортзалы. Жителям Испании после семи недель карантина разрешили прогулки и занятия спортом на открытом воздухе. Во Франции с 11 мая отменяются спецпропуски, свободно можно будет передвигаться до 100 километров от дома, откроются магазины и рынки.

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В Швейцарии уже можно сходить в парикмахерскую или к стоматологу. И даже в наиболее пострадавшей Италии с понедельника начнут работать фабрики и строительные площадки. Но дальше всех пошла Чехия, там открыли границы. Правда, пока только для деловых поездок и только для граждан ЕС.

С 11 мая частично возобновят работу и польские визовые центры в Беларуси.