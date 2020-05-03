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«Верю в нашу стратегию». Швед набил тату с портретом эпидемиолога страны

03 мая 2020 19:49
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Новости Швеции. Татуировку с чьим портретом набивает Густав Ллойд из Швеции? Это не рок-звезда или актёр, а главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Верю в нашу стратегию». Швед набил тату с портретом эпидемиолога страны-1

«Верю в нашу стратегию». Швед набил тату с портретом эпидемиолога страны-3

Он избрал для Швеции стратегию выработки коллективного иммунитета. За что местные жители ему, кажется, благодарны.

«Верю в нашу стратегию». Швед набил тату с портретом эпидемиолога страны-6

Густав Ллойд Агерблад:
Я пошел на это, потому что верю в нашу стратегию и в то, что власти не могут заставлять нас оставаться дома.

Пандемия людей загнала в изоляцию, а экономику – в рецессию. Массовые акции протеста прокатились по Германии

«Верю в нашу стратегию». Швед набил тату с портретом эпидемиолога страны-9

Действительно, на фоне всеобщей мировой паники Швеция демонстрирует нордическое хладнокровие. И что бы ни говорили в других странах, власти предпочитают рекомендовать, а не запрещать, рассчитывая на сознательность шведов.

# Коронавирус # Яна Шипко # Фотофакт

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