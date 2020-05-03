«Верю в нашу стратегию». Швед набил тату с портретом эпидемиолога страны

Новости Швеции. Татуировку с чьим портретом набивает Густав Ллойд из Швеции? Это не рок-звезда или актёр, а главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Швеции. Татуировку с чьим портретом набивает Густав Ллойд из Швеции? Это не рок-звезда или актёр, а главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Он избрал для Швеции стратегию выработки коллективного иммунитета. За что местные жители ему, кажется, благодарны.
Густав Ллойд Агерблад:
Я пошел на это, потому что верю в нашу стратегию и в то, что власти не могут заставлять нас оставаться дома.
Пандемия людей загнала в изоляцию, а экономику – в рецессию. Массовые акции протеста прокатились по Германии
Действительно, на фоне всеобщей мировой паники Швеция демонстрирует нордическое хладнокровие. И что бы ни говорили в других странах, власти предпочитают рекомендовать, а не запрещать, рассчитывая на сознательность шведов.