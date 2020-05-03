«Верю в нашу стратегию». Швед набил тату с портретом эпидемиолога страны

Новости Швеции. Татуировку с чьим портретом набивает Густав Ллойд из Швеции? Это не рок-звезда или актёр, а главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Он избрал для Швеции стратегию выработки коллективного иммунитета. За что местные жители ему, кажется, благодарны.

Густав Ллойд Агерблад:

Я пошел на это, потому что верю в нашу стратегию и в то, что власти не могут заставлять нас оставаться дома. Пандемия людей загнала в изоляцию, а экономику – в рецессию. Массовые акции протеста прокатились по Германии