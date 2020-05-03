Прямой эфир

Креатив во время карантина. Американец открыл ресторан для белок

03 мая 2020 19:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Пока весь мир ждет возможности встреч с друзьями и родными, походов на концерты и поездок за границу, в общем всего того, к чему привыкли в жизни до COVID-19, есть один неоспоримый плюс – карантин рождает креативность, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Креатив во время карантина. Американец открыл ресторан для белок-1

Пока бары и кафе закрыты, Джеймс Вриланд нашел способ заняться ресторанным бизнесом. Заведение открыл во дворе собственного дома.

Пандемия загнала в изоляцию, а экономику страны – в рецессию. Массовые акции протеста прокатились по Германии

Креатив во время карантина. Американец открыл ресторан для белок-4

В меню – хлеб, ассорти из семян и яблоки. Правда, вход только для белок.

# Коронавирус # Джеймс Вриланд # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пандемия людей загнала в изоляцию, а экономику – в рецессию. Массовые акции протеста прокатились по Германии
03 мая 2020 19:24

Пандемия людей загнала в изоляцию, а экономику – в рецессию. Массовые акции протеста прокатились по Германии

Швейцария намерена открыть границы и разрешить въезд иностранцам
03 мая 2020 11:39

Швейцария намерена открыть границы и разрешить въезд иностранцам

В Москве +20, в Киеве +17. Погода в Европе на неделю с 4 по 10 мая
02 мая 2020 16:35

В Москве +20, в Киеве +17. Погода в Европе на неделю с 4 по 10 мая