Креатив во время карантина. Американец открыл ресторан для белок

Новости мира. Пока весь мир ждет возможности встреч с друзьями и родными, походов на концерты и поездок за границу, в общем всего того, к чему привыкли в жизни до COVID-19, есть один неоспоримый плюс – карантин рождает креативность, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.