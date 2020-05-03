Пандемия людей загнала в изоляцию, а экономику – в рецессию. Массовые акции протеста прокатились по Германии

Новости Германии. Чего люди боятся больше: коронавируса или коронакризиса? Ответ на улицах Берлина, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Традиционные первомайские демонстрации в немецкой столице вылились в акции протеста против карантина. Они продолжились в субботу, волну подхватили в Штутгарте.

Хотя власти уже постепенно идут на осторожные шаги по отмене ограничений. На неделе договорились об открытии детских площадок, а также музеев, выставок, зоопарков и ботанических садов. С 21 апреля работают и магазины.

Мы защищаемся как можем, носим маски и перчатки. Я очень рада, что наконец-то мы можем понемногу выходить из дома. Надеюсь, если все будут соблюдать дистанцию, все будет в порядке.

«Те, кто считают, что снижение заболеваемости связано с самоизоляцией, видимо, думают, что по этой же причине на улице хорошая погода». Это цитата с плаката собравшихся на митинг.

Их недовольство вполне резонно. Пандемия загнала немцев в изоляцию, а экономику страны – в рецессию.

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