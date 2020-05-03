Пандемия людей загнала в изоляцию, а экономику – в рецессию. Массовые акции протеста прокатились по Германии

Новости Германии. Чего люди боятся больше: коронавируса или коронакризиса? Ответ на улицах Берлина, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Германии. Чего люди боятся больше: коронавируса или коронакризиса? Ответ на улицах Берлина, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Традиционные первомайские демонстрации в немецкой столице вылились в акции протеста против карантина. Они продолжились в субботу, волну подхватили в Штутгарте.
Хотя власти уже постепенно идут на осторожные шаги по отмене ограничений. На неделе договорились об открытии детских площадок, а также музеев, выставок, зоопарков и ботанических садов. С 21 апреля работают и магазины.
Мы защищаемся как можем, носим маски и перчатки. Я очень рада, что наконец-то мы можем понемногу выходить из дома. Надеюсь, если все будут соблюдать дистанцию, все будет в порядке.
«Те, кто считают, что снижение заболеваемости связано с самоизоляцией, видимо, думают, что по этой же причине на улице хорошая погода». Это цитата с плаката собравшихся на митинг.
Их недовольство вполне резонно. Пандемия загнала немцев в изоляцию, а экономику страны – в рецессию.
Креатив во время карантина. Американец открыл ресторан для белок
Германия, бывшая локомотивом европейской экономики, сократила объем производства на 16 %. Оборот малого бизнеса уменьшился вдвое. 50 тысяч магазинов (то есть каждый 9-й) рискуют разориться. Берлин без туристов ежедневно теряет до 50 миллионов евро.
Хубертус Хайль, министр труда Германии:
Пандемия коронавируса бросает нам вызов исторического масштаба. Вся мировая экономика, в том числе и экономика Германии, переживает крупнейший за последнее время спад. Мы на пороге, возможно, крупнейшей рецессии за все послевоенное время.