В США новый антирекорд смертности от коронавируса

В США новый антирекорд – 5 тысяч смертей за сутки. В Словении продлили режим ЧС на 40 дней, а в Латвии – до 6 апреля. Власти Греции объявили об ужесточении карантина. В ряде регионов до 15 февраля сохранится запрет на передвижение людей на улицах, а также на общественном и личном транспорте с 21:00 до 05:00. В выходные дни комендантский час будет начинаться в 18:00.