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В США новый антирекорд смертности от коронавируса

06 февраля 2021 12:35
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Число заболевших коронавирусом в мире превысило 106 миллионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США новый антирекорд смертности от коронавируса-1

В США новый антирекорд – 5 тысяч смертей за сутки. В Словении продлили режим ЧС на 40 дней, а в Латвии – до 6 апреля. Власти Греции объявили об ужесточении карантина. В ряде регионов до 15 февраля сохранится запрет на передвижение людей на улицах, а также на общественном и личном транспорте с 21:00 до 05:00. В выходные дни комендантский час будет начинаться в 18:00.

В США новый антирекорд смертности от коронавируса-4

Кабмин Израиля продлил запрет на въезд и выезд из страны до 20 февраля. В столице Кубы Гаване начал действовать комендантский час с 21:00 до 05:00.

# Коронавирус # Фотофакт

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