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Во Франции женщина с ножом напала на двух человек в магазине

17 июня 2018 14:40
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Новости Франции. Утром 17 июня в коммуне Ла-Сен-сюр-Мер женщина с ножом произнесла «Аллах Акбар» и напала на людей в супермаркете.  

Как сообщает AFP, от действий нападавшей пострадали два человека. Посетителя магазина женщина ударила ножом в грудь, а кассир получил лёгкие ранения. Покупателя доставили в медучреждение, его жизни ничто не угрожает.  

По имеющейся информации, нападавшая страдает психическими расстройствами. Предполагается, что на преступные действия она решилась самостоятельно, хотя правоохранители не исключают, что это мог быть «радикализованный эпизод».  

В доме задержанной был проведён обыск. Выясняется, имеет ли женщина какое-либо отношение к террористической организации «Исламское государство».  

Летом 2018 года в Японии парень напал с ножом на пассажиров поезда. 

Погиб один человек – здесь подробнее.  

# Нападение

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