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Жизням пострадавших ничто не угрожает: что известно о таксисте, который наехал на толпу пешеходов в Москве

17 июня 2018 12:12
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Новости России. В центре Москвы такси протаранило толпу людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выехав на тротуар, автомобиль сбил пешеходов, а затем врезался в дорожное ограждение.

Жизням пострадавших ничто не угрожает: что известно о таксисте, который наехал на толпу пешеходов в Москве-1

Жизням пострадавших ничто не угрожает: что известно о таксисте, который наехал на толпу пешеходов в Москве-3

Водитель попытался сбежать, но его задержали свидетели ДТП. В результате наезда пострадали 8 человек. Их жизни ничто не угрожает.

Виновник столкновения рассказал, что до этого он работал больше двух суток и в момент аварии просто заснул.

# Авария в России # Фотофакт

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