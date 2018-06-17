Жизням пострадавших ничто не угрожает: что известно о таксисте, который наехал на толпу пешеходов в Москве

Новости России. В центре Москвы такси протаранило толпу людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выехав на тротуар, автомобиль сбил пешеходов, а затем врезался в дорожное ограждение.

Водитель попытался сбежать, но его задержали свидетели ДТП. В результате наезда пострадали 8 человек. Их жизни ничто не угрожает.

Виновник столкновения рассказал, что до этого он работал больше двух суток и в момент аварии просто заснул.