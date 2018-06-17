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В Китае на туристов упал потолок. Пострадали девять человек

17 июня 2018 13:49
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Новости Китая. 17 июня в китайском городе Хуайин на туристов упал потолок. Есть информация о девяти пострадавших.  

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Центральное телевидение Китая, произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Когда около 17:30 по местному времени туристы спускались на эскалаторе с горы Хуашань, на них обрушился потолок.  

В Китае на туристов упал потолок. Пострадали девять человек-1

Фото: Nine  

На кадрах видно, как люди убегают и группируются, чтобы не пострадать. Следом многие присутствующие принимаются разбирать завал и помогать пострадавшим.  

Прибывшие медработники госпитализировали получивших травмы людей. По имеющимся сведениям, ни у кого нет серьёзных ранений.  

Выясняется причина падения потолка. На время расследования туристический центр закрыт для посещений.  

В Китае на туристов упал потолок. Пострадали девять человек-4

Фото: Nine  

Центр Хуашань является одной из пяти Священных Гор даосизма в Китае. Она расположена в хребте Циньлин на территории провинции Шэньси. Гора известна трудным подъёмом на вершину. На маршруте находятся многочисленные даосские монастыри, пагоды, храмы, ворота и мостики.  

В Грузии на станции метро рухнул потолок. 

В инциденте пострадали не менее одиннадцати человек – подробности здесь.  

# Обрушение дома

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