В Китае на туристов упал потолок. Пострадали девять человек
Новости Китая. 17 июня в китайском городе Хуайин на туристов упал потолок. Есть информация о девяти пострадавших.
Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Центральное телевидение Китая, произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Когда около 17:30 по местному времени туристы спускались на эскалаторе с горы Хуашань, на них обрушился потолок.
На кадрах видно, как люди убегают и группируются, чтобы не пострадать. Следом многие присутствующие принимаются разбирать завал и помогать пострадавшим.
Прибывшие медработники госпитализировали получивших травмы людей. По имеющимся сведениям, ни у кого нет серьёзных ранений.
Выясняется причина падения потолка. На время расследования туристический центр закрыт для посещений.
Центр Хуашань является одной из пяти Священных Гор даосизма в Китае. Она расположена в хребте Циньлин на территории провинции Шэньси. Гора известна трудным подъёмом на вершину. На маршруте находятся многочисленные даосские монастыри, пагоды, храмы, ворота и мостики.
В Грузии на станции метро рухнул потолок.
В инциденте пострадали не менее одиннадцати человек – подробности здесь.