В Китае на туристов упал потолок. Пострадали девять человек

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Центральное телевидение Китая, произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Когда около 17:30 по местному времени туристы спускались на эскалаторе с горы Хуашань, на них обрушился потолок.

Новости Китая. 17 июня в китайском городе Хуайин на туристов упал потолок. Есть информация о девяти пострадавших.

На кадрах видно, как люди убегают и группируются, чтобы не пострадать. Следом многие присутствующие принимаются разбирать завал и помогать пострадавшим.

Прибывшие медработники госпитализировали получивших травмы людей. По имеющимся сведениям, ни у кого нет серьёзных ранений.

Выясняется причина падения потолка. На время расследования туристический центр закрыт для посещений.