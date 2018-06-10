В Японии 22-летний парень напал на пассажиров поезда. Один человек погиб

Новости Японии. 9 июня 22-летний молодой человек напал с ножом на пассажиров скоростного поезда, который следовал из Токио в Осаку.

Как сообщает The Japan Times, нападение произошло около десяти вечера. От действий парня пострадали три человека: две 20-летние девушки и 38-летний мужчина. Всех трёх госпитализировали.

В больнице скончался мужчина, который получил смертельное ранение в шею. Чтобы установить точную причину смерти погибшего будет проведена судмедэкспертиза. Девушки в результате нападения получили травмы головы и плеч, но их жизни вне опасности.

У нападавшего изъяты два ножа. Первый находился у злоумышленника, второй был обнаружен на месте преступления.

В ходе расследования стало известно, что подозреваемый является безработным. 81-летняя родственница фигуранта сообщила, что молодой человек покинул дом, а ранее он проходил лечение в связи с психическим заболеванием.

По словам задержанного, он не планировал нападение и с жертвами не знаком. Причиной своих действий молодой человек назвал плохое настроение.