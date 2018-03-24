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Во Франции задержали второго подозреваемого по делу о захвате заложников

24 марта 2018 17:51
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Новости Франции. По данным следствия, он также причастен к экстремистской атаке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции задержали второго подозреваемого по делу о захвате заложников-1

Несколькими часами ранее под стражу была заключена 18-летняя подруга преступника. Серия нападений произошла на юге Франции 23 марта.

Во Франции задержали второго подозреваемого по делу о захвате заложников-3

26-летний выходец из Марокко открыл стрельбу по возвращавшемуся с пробежки подразделению спецназа, а затем взял в заложники посетителей супермаркета. В ходе штурма боевик был ликвидирован. Жертвами его атаки стали 4 человека, еще 16 пострадали.

Во Франции задержали второго подозреваемого по делу о захвате заложников-5

# Теракт # Фотофакт

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