Во Франции задержали второго подозреваемого по делу о захвате заложников

Новости Франции. По данным следствия, он также причастен к экстремистской атаке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

26-летний выходец из Марокко открыл стрельбу по возвращавшемуся с пробежки подразделению спецназа, а затем взял в заложники посетителей супермаркета. В ходе штурма боевик был ликвидирован. Жертвами его атаки стали 4 человека, еще 16 пострадали.