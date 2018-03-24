В центре Александрии взорвался заминированный автомобиль

Новости Египта. Мощный взрыв прогремел в центре египетской Александрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, погибли не менее двух человек. Количество раненых уточняется. Полиция и военные оцепили место теракта. Сообщается, что подрыв автомобиля произошел в момент, когда мимо проезжал кортеж главы службы безопасности города.