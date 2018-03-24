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В центре Александрии взорвался заминированный автомобиль

24 марта 2018 14:31
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Новости Египта. Мощный взрыв прогремел в центре египетской Александрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре Александрии взорвался заминированный автомобиль-1

По предварительным данным, погибли не менее двух человек. Количество раненых уточняется. Полиция и военные оцепили место теракта. Сообщается, что подрыв автомобиля произошел в момент, когда мимо проезжал кортеж главы службы безопасности города.

В центре Александрии взорвался заминированный автомобиль-3

По мнению экспертов, взрыв был попыткой убийства высокопоставленного чиновника. Ответственность за теракт пока ни одна из экстремистских группировок на себя не взяла.

В центре Александрии взорвался заминированный автомобиль-5

В центре Александрии взорвался заминированный автомобиль-7

# Фотофакт # Теракт в Египте

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