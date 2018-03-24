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45-летнего подполковника полиции, принявшего участие в освобождении заложников во Франции, не удалось спасти

24 марта 2018 12:53
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Новости Франции. Новые подробности трагедии, которая накануне развернулась на юге Франци, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

45-летнего подполковника полиции, принявшего участие в освобождении заложников во Франции, не удалось спасти -1

Умер полицейский, обменявший себя на последнего заложника террориста. Серия нападений произошла в городе Каркасон, в результате экстремистской атаки погибли четыре человека, ещё 16 были ранены.

45-летнего подполковника полиции, принявшего участие в освобождении заложников во Франции, не удалось спасти -3

Мужчина напал на автомобилиста, отобрав его машину, открыл стрельбу по возвращавшемуся с пробежки подразделению спецназа, а затем взял в заложники посетителей супермаркета. В ходе штурма боевик был ликвидирован.

45-летнего подполковника полиции, принявшего участие в освобождении заложников во Франции, не удалось спасти -5

45-летний подполковник полиции, принявший участие в освобождении заложников, получил серьезные ранения. Спасти его жизнь медикам не удалось. 

45-летнего подполковника полиции, принявшего участие в освобождении заложников во Франции, не удалось спасти -7

Этой ночью была задержана женщина. По данным следствия она оказывала помощь при подготовке нападения. Какие-либо другие детали пока не сообщаются.

# Теракт # Фотофакт

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