45-летнего подполковника полиции, принявшего участие в освобождении заложников во Франции, не удалось спасти

Новости Франции. Новые подробности трагедии, которая накануне развернулась на юге Франци, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Умер полицейский, обменявший себя на последнего заложника террориста. Серия нападений произошла в городе Каркасон, в результате экстремистской атаки погибли четыре человека, ещё 16 были ранены.

Мужчина напал на автомобилиста, отобрав его машину, открыл стрельбу по возвращавшемуся с пробежки подразделению спецназа, а затем взял в заложники посетителей супермаркета. В ходе штурма боевик был ликвидирован.

45-летний подполковник полиции, принявший участие в освобождении заложников, получил серьезные ранения. Спасти его жизнь медикам не удалось.