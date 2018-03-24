Пилотируемый корабль «Союз», в составе которого космонавт белорусского происхождения Олег Артемьев, пристыковался к МКС

В составе экипажа из трех человек и космонавт белорусского происхождения Олег Артемьев. На МКС он уже во второй раз. Стыковка происходила в автоматическом режиме под контролем специалистов. На борт был доставлен ряд оборудования, а также мяч Чемпионата мира по футболу 2018 года.