Прямой эфир

Установлена личность подозреваемого во взрыве в Лионе. Что известно на данный момент

25 мая 2019 11:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Стали известны новые подробности произошедшего накануне взрыва во французском Лионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полиция установила личность подозреваемого в организации случившегося.

Установлена личность подозреваемого во взрыве в Лионе. Что известно на данный момент-1

Установлена личность подозреваемого во взрыве в Лионе. Что известно на данный момент-3

Его имя пока не разглашается. Как стало известно, взрывное устройство, которое сработало у дверей булочной, было начинено резаными гвоздями и болтами.

Напомним, взрыв в центре Лиона прогремел 24 мая. Пострадали, как минимум, 13 человек. Все они продолжают лечение. Подозреваемый пока не задержан. Прокуратура Парижа рассматривает версию террористического сговора.

Установлена личность подозреваемого во взрыве в Лионе. Что известно на данный момент-6

# Взрыв # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Индии горит торговый центр. Погибли 17 человек
24 мая 2019 18:00

В Индии горит торговый центр. Погибли 17 человек

Альпинист покорил вершины семи континентов и умер на спуске с Эвереста
24 мая 2019 13:18

Альпинист покорил вершины семи континентов и умер на спуске с Эвереста

Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке
24 мая 2019 10:48

Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке