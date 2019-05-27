Страны Евросоюза выбрали депутатов

Новости Великобритании. 27 мая станет ясен расклад политических сил в Европарламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В большинстве стран ЕС депутатов выбирали накануне. Всего их 751. Таким будет количество до момента выхода Великобритании из ЕС. После Brexit Европарламент будет сокращен до 705 избранников.

Число депутатов пропорционально к численности населения каждого государства ЕС. Малые страны – такие, как Мальта, Эстония, Кипр и Люксембург – будут иметь по шесть евродепутатов, а Германия – 96.

Депутаты работают во фракциях, которые образуют международные политические группы.