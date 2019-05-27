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В американском штате Оклахома торнадо снёс целый город

27 мая 2019 08:57
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Новости США. В американском штате Оклахома торнадо снес целый город: погибли более пяти человек, еще несколько десятков пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В американском штате Оклахома торнадо снёс целый город-1

В американском штате Оклахома торнадо снёс целый город-3

Стихия ударила накануне. Мощный вихрь сносил здания, десятки автомобилей превратил в груду метала, уничтожил линии электроснабжения. Несколько человек числятся пропавшими без вести. Их точное количество пока неизвестно.

Чрезвычайные службы ликвидируют последствия ЧП и продолжают поисково-спасательную операцию. Отметим, центральные регионы США уже несколько дней переживают экстремальные погодные явления. В конце прошлой недели огромный торнадо бушевал в штате Техас.

# Ураганы # Фотофакт

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