В Париже 8 марта на улицы вышли феминистки. Они осуждают гендерное неравенство в оплате труда

Новости Франции. В Париже по случаю Международного женского дня на улицы вышли феминистки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При поддержке профсоюзов они призывают к забастовке, чтобы осудить гендерное неравенство в оплате труда – у мужчин доходы традиционно выше.