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В Париже 8 марта на улицы вышли феминистки. Они осуждают гендерное неравенство в оплате труда

08 марта 2021 16:51
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Новости Франции. В Париже по случаю Международного женского дня на улицы вышли феминистки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Париже 8 марта на улицы вышли феминистки. Они осуждают гендерное неравенство в оплате труда-1

При поддержке профсоюзов они призывают к забастовке, чтобы осудить гендерное неравенство в оплате труда – у мужчин доходы традиционно выше.

В Париже 8 марта на улицы вышли феминистки. Они осуждают гендерное неравенство в оплате труда-4

Протестующие также призвали помочь женщинам, пострадавшим от домашнего насилия, оказавшимся в особенно трудном положении во время пандемии.

# Акции протеста # Фотофакт

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