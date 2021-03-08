В Париже 8 марта на улицы вышли феминистки. Они осуждают гендерное неравенство в оплате труда

Новости Франции. В Париже по случаю Международного женского дня на улицы вышли феминистки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. В Париже по случаю Международного женского дня на улицы вышли феминистки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При поддержке профсоюзов они призывают к забастовке, чтобы осудить гендерное неравенство в оплате труда – у мужчин доходы традиционно выше.
Протестующие также призвали помочь женщинам, пострадавшим от домашнего насилия, оказавшимся в особенно трудном положении во время пандемии.