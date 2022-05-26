С начала мая колючая проволока соседних с Беларусью стран стала причиной смерти пяти лосей

Европейская пограничная «колючка» продолжает убивать животных. Так, с начала мая она лишила жизни уже пятерых лосей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

25 мая на территории Верхнедвинского района был обнаружен очередной труп. Животное, как и все предыдущие жертвы погранзабора ЕС, не смогло выжить после полученных травм. На место происшествия были вызваны специалисты.

На днях неприятный инцидент произошел и в Ельском районе в пяти метрах от границы обнаружен также труп лося. Примечательно, что в западной прессе об этом ни слова, как собственно и о том, что становится причиной подобных происшествий.