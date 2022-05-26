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С начала мая колючая проволока соседних с Беларусью стран стала причиной смерти пяти лосей

26 мая 2022 07:53
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Европейская пограничная «колючка» продолжает убивать животных. Так, с начала мая она лишила жизни уже пятерых лосей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

С начала мая колючая проволока соседних с Беларусью стран стала причиной смерти пяти лосей-1

25 мая на территории Верхнедвинского района был обнаружен очередной труп. Животное, как и все предыдущие жертвы погранзабора ЕС, не смогло выжить после полученных травм. На место происшествия были вызваны специалисты.  

С начала мая колючая проволока соседних с Беларусью стран стала причиной смерти пяти лосей-4

На днях неприятный инцидент произошел и в Ельском районе в пяти метрах от границы обнаружен также труп лося. Примечательно, что в западной прессе об этом ни слова, как собственно и о том, что становится причиной подобных происшествий.  

С начала мая колючая проволока соседних с Беларусью стран стала причиной смерти пяти лосей-7

Схожая ситуация и на участке белорусско-польской границы. Соседняя страна уже несколько месяцев строит забор высотой пять метров и длиной около двухсот километров, нанося тем самым непоправимый ущерб окружающей среде. Но, видимо, особо Польшу это не интересует. А вот в ЮНЕСКО проблемой озадачены. Этот вопрос рассмотрят на предстоящей сессии.  

# Дикие животные # Фотофакт

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